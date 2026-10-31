25 съчленени автобуса тръгват по линиите към Студентски град и "Дружба" до края на 2026 г.

Столичната община работи за подобряване на градския транспорт, синхронизиране на светофарите и облекчаване на трафика

До края на 2026 г. по някои от най-натоварените автобусни линии в София ще започнат да се движат 25 съчленени автобуса "Mercedes CapaCity", доставени от Виена. Те ще обслужват маршрутите по линии 204 и 280. Останалите се очакват в началото на следващата година. Това съобщи заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Иван Николов в интервю за Радио София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Автобусите вече са преминали полеви тестове, които са показали, че са подходящи за обслужване на маршрути 204 и 280. До края на годината се очаква и доставката на още 13 специализирани туристически автобуса за линиите към Витоша – 61, 63 и 66, които осигуряват достъп до Алеко. Целта е те да бъдат пуснати в движение още през предстоящия зимен сезон, за да осигурят по-удобен достъп до планината и да насърчат използването на обществения транспорт в дните, когато се въвеждат ограничения за автомобилите.

Доставките са част от мащабната програма за обновяване на градския транспорт, чиято цел е до 2030 г. целият подвижен състав да бъде нископодов и климатизиран. През 2027 г. се очакват още 125 нови превозни средства – 50 електробуса и 75 тролейбуса. Освен подмяната на остарелите превозни средства се предвижда и разкриването на нови линии, които ще подобрят връзките между кварталите.

Синхронизацията на светофарите позволява по-бързо и лесно преминаване по ключови булеварди

Паралелно с обновяването на транспорта Столичната община работи за подобряване на организацията на движението и синхронизирането на светофарните уредби по основни пътни направления.

„Работим за надграждане на координираните трасета и настройваме времето за преминаване спрямо натоварването на движението. Вече синхронизирахме всички светофари в участъка от кв. „Левски Г" до „Враждебна" по бул. „Владимир Вазов", с което подобрихме пропускателната способност с около 50%", посочи Иван Николов.

Работата продължава по следващия участък – от района на „Левски Вековен" и ул. „Васил Кънчев" до ул. „Черковна". Общината надгражда и съществуващите координирани трасета по основните булеварди, като настройва светофарните режими спрямо натоварването на движението.

Повече градски транспорт и нови рингови връзки са част от дългосрочното решение на проблема със задръстванията

Според заместник-кмета проблемът със задръстванията няма бързо решение. Част от дългосрочния подход е изграждането на нови рингови връзки и развитието на градския транспорт. Сред планираните мерки са нови тролейбусни и електробусни линии, които ще свързват жк "Люлин" с "Гоце Делчев", "Надежда" с "Младост" и "Гео Милев" с "Павлово". Целта е общественият транспорт да се превърне в по-удобна и предпочитана алтернатива на личния автомобил.

Новият Генерален план ще определи развитието на транспорта и организацията на движението в София през следващите пет години.

Столичната община разработва нов Генерален план за организация на движението, който ще зададе посоката за развитие на транспортната система през следващите пет години. Очаква се предварителният вариант на плана да бъде готов в средата на 2027 г., след което ще започне разглеждането му от експертните комисии и Столичния общински съвет.

Документът ще обхваща автомобилното, пешеходното и велосипедното движение, както и обособените трасета за градския транспорт. Той ще даде основа за по-добра координация между различните начини на придвижване и за планиране на необходимите промени в транспортната инфраструктура на столицата.