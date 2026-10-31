Служителите на Зоопарка в София на протест за по-високи заплати

Служители на Общинско предприятие „Зоологическа градина – София" излязоха на мирен протест пред централния вход на зоопарка с искане за по-високи заплати, предаде БТА. Те обявиха безсрочен протест до постигане на целите си, като започват подготовка за ефективни стачни действия.

Основното искане на работещите, членове на Национална федерация „Земеделие и горско стопанство" (НФЗГС) към КТ „Подкрепа", е в проекта за бюджет на Столичната община за 2027 г. да бъдат предвидени допълнителни средства за увеличение на фонда „Работна заплата" в предприятието, включително необходимите разходи за осигурителни вноски, с 50% спрямо 2026 г., както и увеличение с 20% за 2028 година. Декларацията с тези искания е изпратена до кмета Васил Терзиев, Столичния общински съвет и медиите, посочи Анелия Иванова, председател на НФЗГС – КТ „Подкрепа".

„Искаме да обърнем внимание, че нашият труд трябва да бъде оценен. Хората, които работят тук, получават близка до минималната работна заплата. Те са тук 365 дни в годината и настояваме Столичният общински съвет да увеличи фонда „Работна заплата". Това са хора, които работят в изключително тежка среда, а няма желаещи за работа – никой не иска да работи в студ и в пек за минимална работна заплата. Търпението ни се изчерпва", каза Иванова.

По думите ѝ, заплатата на служители с над 20 години стаж в зоопарка е около 700 евро, което е изключително ниско за квалифициран труд. „Младите специалисти напускат, защото не могат да издържат себе си и семействата си. Зоопаркът е част от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите и трябва да отговаря на високи стандарти, но без достойно заплащане това е невъзможно", добави тя.

Силно се надявам да не се наложи да стигнем до стачка, но това е следващата стъпка, която законът ни позволява, каза Иванова. По думите ѝ, затварянето на зоопарка за посетители е крайна мярка.

Всички работещи са единни в протеста, каза Ирина Сахатчиева, експерт по връзки с обществеността на ОП „Зоологическа градина – София". „Тук не става въпрос само за пари, а за отношения. Когато не се плаща достатъчно, за да останат хората, ние не можем да си вършим работата. Не можем да взимаме нови животни, както непрекъснато ни питат. И вече сме част от една много елитна организация – тя е нещо като Европейски парламент за зоопарковете", каза тя.

Въпреки високата професионална отговорност, специфичните и рискови условия на труд и грижите за над 240 вида диви животни от цял сват, възнагражденията на голяма част от служителите остават близки до минималните за страната, казаха служителите.

Ниското заплащане създава риск от загуба на квалифицирани специалисти и затруднява изпълнението на стратегическите цели за развитие и модернизация на зоопарка, допълниха протестиращите.