7 товарни вагона дерайлираха в Русе, разпиляна е част от товара (Видео, снимки)

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Дерайлирали са седем товарни вагона в Русе. Сигналът бил получен на 30 октомври в ОДМВР – Русе. Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа

При излизането на вагоните от релсите част от превозвания товар се е разпилял. Вагоните са превозвали амониева селитра. Инцидентът е станал вчера около 4 часа, като няма пострадали хора, съобщава "Русе Медиа". Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа

За изясняването и документирането на произшествието е сформирана и изпратена дежурна оперативна група на полицията. В района са открити две места с разпиляно бяло гранулирано вещество с общо тегло около 20 килограма. Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа

Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети проби от веществото и от почвата в непосредствена близост до него за извършване на необходимите изследвания. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ РУ – Русе. Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа