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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23841126 www.24chasa.bg

7 товарни вагона дерайлираха в Русе, разпиляна е част от товара (Видео, снимки)

Тони Маскръчка
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Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа

Дерайлирали са седем товарни вагона в Русе. Сигналът бил получен на 30 октомври в ОДМВР – Русе.

Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа

При излизането на вагоните от релсите част от превозвания товар се е разпилял. Вагоните са превозвали амониева селитра. Инцидентът е станал вчера около 4 часа, като няма пострадали хора, съобщава "Русе Медиа"

Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа

За изясняването и документирането на произшествието е сформирана и изпратена дежурна оперативна група на полицията. В района са открити две места с разпиляно бяло гранулирано вещество с общо тегло около 20 килограма.

Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа

Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети проби от веществото и от почвата в непосредствена близост до него за извършване на необходимите изследвания. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ РУ – Русе.

Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа

Вече е започнала операцията по преместването на вагоните, като за целта е докаран специализиран кран. Цистерните, които са били част от товарната композиция, са били празни.

Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа

Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Товарните вагони, дерайлирали в Русе СНИМКА: Русе Медиа

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