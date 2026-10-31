7 товарни вагона дерайлираха в Русе, разпиляна е част от товара (Видео, снимки)

Дерайлирали са седем товарни вагона в Русе. Сигналът бил получен на 30 октомври в ОДМВР – Русе.
При излизането на вагоните от релсите част от превозвания товар се е разпилял. Вагоните са превозвали амониева селитра. Инцидентът е станал вчера около 4 часа, като няма пострадали хора, съобщава "Русе Медиа".
За изясняването и документирането на произшествието е сформирана и изпратена дежурна оперативна група на полицията. В района са открити две места с разпиляно бяло гранулирано вещество с общо тегло около 20 килограма.
Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети проби от веществото и от почвата в непосредствена близост до него за извършване на необходимите изследвания. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ РУ – Русе.
Вече е започнала операцията по преместването на вагоните, като за целта е докаран специализиран кран. Цистерните, които са били част от товарната композиция, са били празни.