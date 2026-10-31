ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Тенерифе, Монреал 1 и Атланта няма да пристигнат...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23841290 www.24chasa.bg

Самолетът "Посейдон" с трета мисия за мониторинг над нашата икономическа зона в Черно море

Богомила Костадинова
2204
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Самолет Посейдон КАДЪР: X/@P8A_PoseidonRAF

Самолет „Боинг P-8A Посейдон" на Военноморските сили на САЩ е провел поредна мисия за морско наблюдение над западната част на Черно море. Той е оперирал в рамките на изключителната икономическа зона на България.

Дневният полет бил насочен към наблюдение на морската активност в район, изложен на заплахата от руски атаки с дронове срещу търговското корабоплаване, което подчертава нарастващото значение на наблюдението от страна на НАТО за защитата на регионалния морски трафик.

Самолетът е летял в международни води в рамките на икономическата зона на България, като е следвал траектория, включваща няколко продължителни кръга за наблюдение на изток от българското крайбрежие.

За разлика от някои от мисиите, които са проследявани, този полет не изглежда да е бил насочен предимно към събиране на разузнавателна информация от сигнали (SIGINT) или към събиране на данни за електронни емисии, пише Itamilradar.

Вместо това профилът на полета съответства на мисия за морско наблюдение, насочена към мониторинг на морската среда и осигуряване на ситуационна осведоменост в район, където търговски кораби могат да бъдат изложени на атаки с участието на руски дронове.

Докато мисиите за SIGINT се фокусират върху събирането и анализирането на електронни сигнали, полетите за морско наблюдение са насочени предимно към наблюдение на дейността в морето, идентифициране на потенциални заплахи и поддържане на осведоменост относно движенията на корабите.

Самолетът P-8A „Посейдон" е особено подходящ за тази роля. Първоначално разработен за противоподводна война, самолетът разполага и с широки възможности за наблюдение на повърхността, морско патрулиране и идентифициране на потенциални заплахи за корабоплаването.

КАДЪР: Itamilradar.com
КАДЪР: Itamilradar.com

В сряда контейнеровозът CONTSHIP JET бе ударен от 3 дрона близо до нос Калиакра в Черно море. За атаката стана ясно по време на тристранната среща в София на военните министри на България, Румъния и Турция за сигурността в Черно море.

Срещата бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния.

На 23 октомври пък товарният кораб "Хорив" бе ударен на 13 морски мили край Констанца. Стана ясно, че преобърнатият кораб е навлязъл в български води и дрейфа към брега.

3 екипа на НАТО подпомагат усилията на армията ни след атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българската акватория в Черно море. 

Вчера от Министерството на отбраната съобщиха, че Димитър Стоянов е подписал нота за присъединяването на страната ни към инициатива на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи. 

С документа Министерството на отбраната се присъединява към Меморандума за сътрудничество между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция.

Самолет Посейдон КАДЪР: X/@P8A_PoseidonRAF
КАДЪР: Itamilradar.com

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)