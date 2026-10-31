Започна изслушването на съдиите, кандидати за ВСС

Общото събрание на съдиите започна изслушването на кандидатите за ВСС. Те са 21. Изборът ще бъде другата събота. След представяне на концепциите си, всеки има 10 минути да отговаря на въпроси от залата и на тези, на които не е дал писмен отговор.

Кандидатите са: Васил Пеловски – съдия в Административен съд – Варна, Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град, Стою Згуров – съдия в Софийския градски съд, Васил Петков – съдия във Военно-апелативния съд, Младен Димитров – административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново, Веселка Златева-Кожухарова – административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик, Мария Терзийска – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Варна, Тодор Тодоров – съдия във Върховния административен съд, Даниела Александрова – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Софийския районен съд, Надя Пеловска-Дилкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца, Емилия Василева – съдия във Върховния касационен съд, Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд, Стефан Илиев – съдия в Апелативен съд – София, Красимир Мазгалов – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Софийския градски съд, Владимир Вълков – съдия в Апелативен съд – София, Весела Евстатиева – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив, Асен Цветанов – административен ръководител – председател на Районен съд – Раднево, Албена Момчилова – съдия в Софийския районен съд, Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник, Явор Колев – съдия във Върховния административен съд и Красимира Донева – съдия в Районен съд - Бургас.

Съдиите, които имат право на глас, са 2275, а на общото събрание присъстват 464 съдии.