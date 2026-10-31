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Изписаха всички пострадали от катастрофата с българския автобус край Одрин

Цветелина Шенева
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Катастрофата с автобус и камион край Одрин КАДЪР: Екс/@ihacomtr

И четиримата пострадали пътници от катастрофиралия български автобус в района на Одрин са били изписани от болницата. Те вече са на път обратно към страната ни - прибират се с автобус, който е пристигнал от Русе, за да прибере хората, съобщи за БТА генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска.

Български граждани са били ранени при катастрофа на автобус с българска регистрация и тир с турска регистрация, която е станала през изминалата нощ на разклона край село Йени кадън на пътя от Капъкуле за Одрин, съобщи по-рано турската държавна телевизия ТРТ Хабер 10.

На мястото на инцидента от Одрин са били изпратени екипи на жандармерията, полицията и пожарната, както и линейки със спасителни екипи. На пострадалите е оказана медицинска помощ на място, а ранените са били транспортирани в болница в Одрин.

В българския автобус са пътували 51 души от Русе на екскурзия в Истанбул.

Със съдействието на началника на ГКПП Капитан Андреево Яни Пейчев са били разрешени граничните формалности и автобусът е пристигнал благополучно на мястото на катастрофата, прибрал е пътниците и всички пътуват обратно за България.

Автобусът, който е катастрофирал, е бил оставен на паркинг в Одрин.

Причините за катастрофата се разследват.

Катастрофата с автобус и камион край Одрин КАДЪР: Екс/@ihacomtr

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