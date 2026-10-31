13 души са задържани при спецакция в област Стара Загора

Задържани са 13 души, а седем са установени като обявени за общодържавно издирване в област Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Общо 876 души и 375 моторни превозни средства са проверени при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите в рамките на изминалото денонощие, на територията на областта.

Операцията се провежда в рамките на два дни с участието на служители на ОД на МВР в Стара Загора и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Проверяват се рискови обекти, лица от криминалния контингент, автомобили и търговски дружества.

В рамките на акцията са извършени проверки на 16 заложни къщи и дружества за бързи кредити, два пункта за изкупуване на черни и цветни метали и 41 души от криминалния контингент. Съставени са 156 акта и фиша за нарушения на Закона за движението по пътищата.

Установени са три случая на притежание на наркотични вещества и са образувани две досъдебни производства за управление на моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества. Открити са боеприпаси и около 100 монети и други предмети с признаци на културно-исторически ценности.

Разкрити са две кражби и са установени два случая на управление на нерегистрирани по надлежния ред автомобили.

Превантивните и оперативните действия за противодействие на престъпленията срещу изборното законодателство продължават на територията на цялата област. Паралелно с това се осъществява необходимата организация и координация на дейностите по охрана на изборните секции и обезпечаване на сигурността на изборния процес, с цел гарантиране на нормалното протичане на изборния ден и осигуряване на спокойна и сигурна среда за упражняване на правото на глас от всички граждани.

Директорът на ОД на МВР в Стара Загора старши комисар Димитър Машов е инспектирал днес организацията на охраната и работата на полицейските служители на терен, а в проверката е участвал и началникът на отдел „Охранителна полиция" комисар Павел Вълев.