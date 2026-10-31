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В Тенерифе, Монреал 1 и Атланта няма да пристигнат навреме машини за гласуване, бавят се бюлетините за Австралия и САЩ

Тони Маскръчка
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Машина за гласуване снимка: Георги Палейков

Машините за гласуване на предстоящия балотаж за избор на президент и вицепрезидент не са пристигнали и няма да пристигнат навреме в избирателните секции в Тенерифе, Монреал 1 и в Атланта.

Това каза Алина Добрева по време на днешното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК), предаде БТА. По думите й в секциите в Тенерифе и в Монреал 1 вече има осигурени бюлетини и в тях гласуването ще е на хартия.

За Атланта все още се търси начин бюлетини да пристигнат и ще ни осведомяват своевременно каква е ситуацията, за да знаем дали ще успеят да ги доставя, допълни тя.

От секциите, в които се провежда гласуване с хартиени бюлетини, проблеми с доставката им има в австралийските градове Аделаида, Бризбейн и Мелбърн, посочи още Добрева. Това са секциите, в които трябва да ги адресираме най-бързо заради часовата разлика, а така също и в САЩ – в градовете Денвър, Минеаполис, Нашвил и Шарлът, добави тя. По думите й в Сидни, Австралия бюлетините вече са доставени, очаква се и в столицата Канбера съвсем скоро да пристигнат.

По отношение на секциите в Австралия и на четири или пет секции в САЩ трябва да вземем решение по какъв начин да дадем инструкции на съответните секционни избирателни комисии какво да направят, за да обезпечат гласуването там, каза още Добрева.

Предстои днес членовете на ЦИК да решат какви инструкции ще дадат.

Машина за гласуване снимка: Георги Палейков

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