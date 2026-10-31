Нов проблем по "Хемус" - движението само в активната лента заради катастрофа

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За втори път днес движението по АМ "Хемус" е ограничено. Заради катастрофа превозните средства се движат в активната лента в посока Варна в района на село Врачеш, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На място екип на „Пътна полиция“ регулира движението. От агенцията призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

По-рано днес движението в участъка от 350-и до 359-и км на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна (в района на с. Царев брод – Каспичан) се осъществяваше с последователно преминаване от една лента в друга поради частично асфалтиране.