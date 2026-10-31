Повече инциденти с пешеходци и самокатастрофили коли отчитат в Добричко

„Отчитаме с 23 тежки пътнотранспортни произшествия повече в сравнение с миналата година. С двама повече са загиналите, 13 повече са ранените. Имаме увеличение по трите показателя. Основните причини остават несъобразената скорост, както и рисковите и неправилни маневри", съобщи началникът на сектор „Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР в Добрич, главен инспектор Георги Димитров при представянето на мерките на ведомството във връзка със започващата операция „Зима".

„Голям е делът на настъпилите ПТП-та с пешеходци в град Добрич, като броят им е увеличен спрямо миналата година. Запазва се и високият дял на самокатастрофиралите моторни превозни средства, при които са настъпили тежки последици. Извършва се анализ на всяко тежко ПТП, като се стремим контролът да бъде насочен по основни показатели, влияещи върху пътнотранспортния травматизъм -употребата на алкохол, наркотици, нарушения на скоростните режими, използването на обезопасителни колани, както и системите за обезопасяване в автомобилите, рисковите маневри", добави той. Целта е контролът да е на места, където наистина има остра необходимост от присъствие на патрулите. Организират се специализирани полицейски операции с конкретна насоченост и те са основно върху нарушенията, които пряко влияят върху пътнотранспортния травматизъм. Според Димитров, други добри практики са линеен контрол, както в градовете, така и извън населените места и видимо присъствие на полицейските патрули. „Те се движат извън населените места с включени светлини, както и по преценка и в населените с оглед осигуряване на превантивно присъствие. Извеждане се водачи, осъществяващи нарушения от трафика и санкционирането им", каза още той.

От началото на годината са регистрирани пет тежки пътнотранспортни произшествия след употреба на алкохол и едно след употреба на наркотични вещества, съобщи още Димитров. Той уточни, че тези случаи не са водещата причина за тежките инциденти в областта.До 30 септември тази година са установени 113 шофьори с концентрация на алкохол до 1,2 промила и 92-ма с над тази стойност. Засечени са и 61 шофьори, управлявали моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества или техни аналози. За периода са установени 2392 нарушения, свързани с неизползване на обезопасителен колан или система за обезопасяване, 185 случая на използване на мобилно устройство по време на управление. Регистрирани са и 26 759 нарушения на скоростните режими, като те са в различни стойности . Неправоспособните водачи, които са установени до 30 септември, са 280.