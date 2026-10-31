Нови извънредни изисквания за корабите, плаващи в български води

Нови извънредни изисквания се въвеждат за всички плавателни съдове, които ще преминават през териториалните води на България.

Според новите изисквания всички кораби ще трябва да изпращат специализиран доклад два часа преди да навлязат в български териториални води. Този доклад трябва да съдържа името на съда, IMO номер, флаг и всички останали идентификационни данни, пише maritime.bg.

Задължително трябва и да се посочи точната входна точка, координатите и очакваното време на навлизане по UTC, както и информация за последното и следващото пристанище от маршрута.

Капитаните на корабите ще трябва и да съобщят какъв товар превозват, особено ако те са опасни товари, вредни вещества или газове, които биха могли да замърсят морето или да застрашат населението.

Ще се изисква и информация за общия брой на екипажа, наличните количества и видове горива, както и незабавно ще трябва да се докладват технически неизправности или дефекти.

В доклада се вписват още контактите на мениджъра и други оперативни данни.

Новите мерки са с цел засилване на контрола, безопасността на корабоплаването и опазването на морето. Те идват на фона на последната атака срещу контейнеровоз, довела до неговото потъване югоизточно от Варна.

Контейнеровозът CONTSHIP JET беше ударен от дронове на 28 октомври. Това е петият кораб ударен в български води от началото на октомври.

През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - "Ейбъл" и "Алфа Ватан", като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен "Ейбъл". Там обаче не бяха открити никакви останки.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - "Дигнити", потъна, а вторият - "Челси 3" оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".