Мащабна полицейска акция срещу купуването на гласове в Монтанско

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Специализирана полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство се проведе в Монтанско.

В рамките на 24-часовия засилен контрол полицейските екипи са проверили общо 13 места, за които е имало предварителна информация за евентуално купуване и продаване на гласове.

36 криминално проявени са проверени.

8 местни лидери, утвърдени като влиятелни фигури в местни групи с потенциал да въздействат върху изборния процес, също са били инспектирани.

302 моторни превозни средства са били проверени.

Униформентите са посетили още заложни къщи и фирми за бързи кредити.

По време на операцията в полицията е постъпил конкретен сигнал за купуване на гласове. По случая веднага е образувана преписка, като на установените лица са съставени 8 протокола за предупреждение.

Освен превенцията на изборни престъпления, служителите на реда са разкрили 5 криминални и икономически престъпления, сред които и един случай на притежание на наркотични вещества. За констатирани административни нарушения са съставени 13 акта и са наложени 40 глоби по фиш.