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Мащабна полицейска акция срещу купуването на гласо...

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Мащабна полицейска акция срещу купуването на гласове в Монтанско

Камелия Александрова

[email protected]

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Мащабна полицейска акция срещу купуването на гласове в Монтанско

Специализирана полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство се проведе в Монтанско. 

В рамките на 24-часовия засилен контрол полицейските екипи са проверили общо 13 места, за които е имало предварителна информация за евентуално купуване и продаване на гласове.

36 криминално проявени са проверени. 

8 местни лидери, утвърдени  като влиятелни фигури в местни групи с потенциал да въздействат върху изборния процес, също са били инспектирани.

302 моторни превозни средства са били проверени. 
Униформентите са посетили още заложни къщи и фирми за бързи кредити. 

По време на операцията в полицията е постъпил конкретен сигнал за купуване на гласове. По случая веднага е образувана преписка, като на установените лица са съставени 8 протокола за предупреждение.
Освен превенцията на изборни престъпления, служителите на реда са разкрили 5 криминални и икономически престъпления, сред които и един случай на притежание на наркотични вещества. За констатирани административни нарушения са съставени 13 акта и са наложени 40 глоби по фиш.

Мащабна полицейска акция срещу купуването на гласове в Монтанско

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