Учители благодарят на пазарджишки полицаи, помогнали им на АМ"Тракия"

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Благодарствено писмо с топли думи и благопожелания беше получено на електронната поща на Областната дирекция на МВР в Пазарджик. То е адресирано до ръководството на дирекцията и началника на отдел „Охранителна полиция" комисар Иван Дончев. Податели са Сребра Сиракова, Вероника Висоцка и Ивелина Манолова – учители в Основно училище „Стою Шишков" в гр. София.



На 26 октомври ученици и преподаватели предприели организирана екскурзия с автобус от София до Пловдив и обратно. По пътя към Пловдив, в района на АМ „Тракия", автобусът внезапно претърпял авария и спрял в една от лентите на платното по посока Бургас.

Пътуващите трябвало да изчакат пристигането на друг автобус, изпратен от фирмата, организирала транспорта. За това обаче било необходимо време, а престоят на магистралата при изключително интензивен и натоварен трафик на автобус с 45 деца, 3 учителки и екскурзовод бил изключително опасен.



Поради тази причина те подали сигнал на телефон 112, който бил пренасочен към ОДМВР-Пазарджик.

Незабавно била създадена организация и дежурните автопатрули, обслужващи автомагистралата са насочени към мястото.

Униформените обезопасили района със светлинна сигнализация и конуси, но въпреки това преценили, че най-безопасно е децата да бъдат изведени възможно най-скоро от аутобана на подходящ паркинг.



Затова към мястото на авариралия автобус били насочени допълнителни екипи от отдел „Охранителна полиция" при ОДМВР-Пазарджик и автопатрули на сектор „Пътна полиция", водени от началника на отдела комисар Иван Дончев.

Със служебните автомобили всички деца и преподаватели били превозени до паркинг в района на 89-ия километър, където изчакали пристигането на другия автобус.

Докато траело това, униформените задоволили любопитството на учениците по отношение на униформите, оборудването и начина на работа на служебните автомобили, а някои от децата дори запечатали момента със снимки на мобилните си телефони.



„Благодарение на Вашата бърза реакция, съпричастност, компетентност и коректно отношение към нас, резултатът надмина очакванията ни – не само осигурихте безопасност и спокойствие за учениците, родителите и ръководителите, но и незабравимо преживяване за кипящите от енергия и жадни за приключения третокласници", с тези мили думи завършват писмото си преподавателите от столичното учебно заведение.



От името на ръководството на ОДМВР-Пазарджик изразяваме своята признателност за топлото отношение и обратната връзка. Пожелаваме на всички ученици от ОУ „Стою Шишков" в гр. София много увлекателни, полезни и безаварийни пътешествия!

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик