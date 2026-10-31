19-годишният, обвинен за пробиви в сайтове на институции и БНТ, остава в ареста

19-годишния младеж, обвинен за неправомерни пробиви в сайтовете на държавни и общински институции, на търговски дружества, на БНТ и на БНР, остава в ареста. Решението на съда подлежи на обжалване пред по-горна инстанция в тридневен срок.

Според магистратите има опасност обвиняемият Мариян Парушев да извърши ново престъпление. Той е привлечен като обвиняем за четири компютърни престъпления, като за всички тях се предвижда лишаване от свобода, а за едно от тях – от пет до седем години. Според събраните доказателства е налице обосновано предположение, че Парушев е извършил престъплението, като са налице свидетелски показания, иззети са компютри и технически справки, посочи съдът.

Според обвинението Мариян Парушев е разпространявал незаконно придобитите лични данни с цел имотна облага. Той е действал с VPN, който залага на максимална анонимност и се използва масово за незаконно проникване в системи и мрежи, уточни прокурор Михаела Николаева.

По думите й обвиняемият е разпространявал незаконно придобитите данни в специални форуми, в които масово се търгува с такава информация. За прокурора Парушев е лице с висока степен на обществена опасност.

По думите на адвоката на обвиняемия Юлиян Станков според показанията на Парушев той е бил назначен за администратор на Телеграм канала, за който се твърди, че през него е изтичала информация, само пет дни преди задържането му - на 24 октомври.

Няма доказателства, според които Мариян Парушев да е автор на деянието, или че е свързан с него, няма данни, че на 27 септември 2026 г. Парушев е имал общо с „Дженерал Груп“, няма и данни на 12 октомври да е извършил другите действия, които се сочат за негово дело, категоричен бе Станков, предава БТА.

Адвокатът посочи, че нито един от свидетелите, сред които има и служител на ГДБОП, не е посочил, че познава Парушев, като няма и конкретика в показанията. Данните могат лесно да се проверят от вещите лица, но никой не е проверил дали Парушев е имал участие в Телеграм канала преди 24 октомври, когато е назначен за администратор. Никой не е проверил кой е собственикът на канала, който е назначил Парушев. Няма как младежът да е извършил действията, които му се приписват, заяви адвокат Станков.

По думите му има друг Телеграм канал, за който има данни, че чрез него са извършени незаконни дейности, но той е различен и отделен канал, с който Парушев не е свързан. Има сметки с криптовалута, които могат да се ползват само от собственика на канала, и няма доказателства обвиняемият да е съпричастен към нещо неправомерно. Няма данни да е имал достъп до „Дженерал Груп“ или до информационни системи на БНР и БНТ, каза още Станков.

Според него няма данни и откога рутерът, чрез който се предполага, че е било извършено престъплението, е бил работещ и дали са извършвани каквито и да е действия за точене на информация чрез него.

Обвиняемият е с чисто криминално минало и е предал иззетите вещи доброволно, добави адвоатът му. Има твърдения, които касаят майка му, и твърдения, че е имал криминално поведение, преди да навърши пълнолетие, но те са измислени и неверни, заяви той. Момчето живее само с майка си, след като баща му е бил застрелян през 2024 г. Затова моля да определите мярка за неотклонение, различна от задържане под стража, каза още адвокатът.

Пред съда обвиняемият Парушев помоли да бъде пуснат под домашен арест. „Когато е направен неправомерен достъп до „Дженерал груп“, „Проджек сет“ дори не е съществувал и това може да се провери", каза още той.

Софийската градска прокуратура обвини 19-годишния младеж за неправомерно осъществяване на достъп до информационни системи, копиране на бази данни, съдържащи информация относно лични данни – имена, телефонни номера, ЕГН, физически адреси, електронни пощенски адреси, история на осъществени покупки и други. От държавното обвинение посочиха, че деянието е извършено с цел имотна облага и неправомерно променяне на компютърни данни в информационна система. Има данни за отправяни от младежа призиви за разпространение на зловреден софтуер с наименование Cobra Stealer, предназначен за кражба на информация. За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от пет до седем години.