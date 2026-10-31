Съдиите питат своите кандидати за ВСС за вечните шефове, некадърните магистрати и съдилищата с по един човек

Повече от 12 часа продължи Общото събрание

Атестирането, конкурсите, командироването, съдебната администрация, голямата разлика във възнагражденията на районните съдии, особено на тези в малките населени места, и върховните, която стига до 80%, да се отзовават ли кадровици и редно ли е сградният фонд на съдебната власт да е към изпълнителната.

Това бяха темите, които кандидатите за ВСС от квотата на съдиите, застъпиха в своите изказвания пред Общото събрание на съдиите. Номинираните са 21.

Гласуването ще е другата събота, ако нито един не събере повече от половината от гласувалите, изборът продължава в неделя. Така вече се случи при прокурорите, които излъчиха своите четирима в кадровия орган.

Съдиите ще изпратят 6 свои представители в кадровия орган.

Изслушването на кандидатите продължи около 2 часа, после близо четири часа те отговаряха на въпросите, които бяха доста конкретни. Преди това пък гласуваха избирателните комисии. Общото събрание, което започна преди 11 часа продължи до 22,30 часа.

Милен Василев от Апелативен съд - София попита какво мислят кандидатите за вечните съдебни шефове. Част от самите кандидати са административни ръководители и в момента, и то повече от един мандат.

Повечето отговаряха, че след като законодателят дава възможност на един магистрат два мандата да е начело на един орган, и още два мандата - на друг, нямало проблем. Още повече, че напоследък нямало кандидати за административни ръководители. Ограничението за два мандата имало идеята да препятства възможните негативи една личност да заема една и съща длъжност. Някои от магистратите използвали административните постове за израстване, прескачайки конкурсното начало.

Милен Василев поиска да узнае и дали кандидатите за ВСС от двете върховни съдилища ще са по-експедитивни от сегашните върховни магистрати в кадровия орган.

Васил Петров от СРС попита какво ще направят кандидатите с назначените явно некомпетентни съдии. Искаше да посочи и примери за младши съдии, които не знаели важни неща, но беше прекъснат. Някои от кандидатите ги защитиха и казаха, че не са срещали некомпетентни младши съдии, други казаха, че проблемът можел да се реши при атестирането, а и младшите съдии продължавали да се учат, а и имали наставници. Съдия Светлана Калинова от ВКС например, която е кандидат, заяви, че наставниците трябва да помогнат и ако младшият съдия не може да се справи, в процедурата по несменяемост този магистрат да не продължи. Тя каза да не се лепят етикети на магистратите и посочи, че работи оперативно.

Васил Петров попита съдията от ВАС Тодор Тодоров, който е кандидат, защо вече не пише особени мнения и защо, въпреки че не е гласувал за Георги Чолаков през 2017 г., после го е подкрепил като и.ф. Тодоров обясни, че като християнин неговото отношение към Чолаков било като към всеки друг човек. Но "имали си теми, по които не бил съгласен с Чолаков, но това били теми, които засягали тяхната къща, а не да ги дискутира пред всички".

Тодоров поясни и, че особените мнения не били самоцел, сега се обновил съставът, в който правораздава и за това не се налагало да бъде на особено мнение.

Васил Петров попита и може ли, ако парламентът не избере свои представители, съдийската квота да се събере със сега действащата парламентарна.

Поиска кандидатите да кажат и поне по три имена на достойни за главен прокурор и на председател на ВАС. Разбира се, кандидати се въздържаха от имена, обяснявайки, че после трябва да си правят отвод, когато стартират двете процедури. Само Стою Згуров от СГС каза, че няма да избяга от имена. За шеф на ВАС обяви, че според него трябва да е с профила на съдия Соня Янкулова, която сега е в КС, а за главен прокурор - с профила на прокурор Сава Петров от ВКП или на Ивайло Занев, който беше наблюдаващ прокурор по делото "Хемусгейт".

Според съдия Явор Колев от ВАС, който също е номиниран, кандидатите за главен прокурор и шеф на ВАС трябва да са действащи магистрати от двете институции.

Владислава Цариградска попита какви действия ще предприемат по повод използваните СРС-та спрямо съдии. Тя поиска коментар и по повод съобщение на прокуратурата за становището на ВКС от миналата година по повод легитимността на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Тя се поинтересува и какво мислят нейните колеги за проверката за обвързаности с Мартин Божанов - Нотариуса. Те застъпиха мнението, че трябва да продължи.

Диана Дамянова от съда в Кула, където са двама съдии, попита дали е нормално да има съдилища с по един магистрат, който да правораздава във всички области на правото. Три от съдилищата в страната са с един съдия, като единственият в Ивайловгад вече подал оставка, и там няма съдия. Около 20 са съдилищата с трима съдии. Общо съдилищата у нас са 114.

Един от кандидати - Роман Николов е от РС-Брезник, където съдиите са двама. Той обясни, че е жив и здрав, но целия август бил сам. В Трън например бил само един съдия. Николов бил против да се закриват пограничните съдилища.