Избираме седмия президент на втори тур - кои са неизвестните, които ще решат вота

В 7 часа отвориха избирателните секции. В Деня на народните будители избираме седмия президент на България. На балотаж след първия тур са двойките Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев.

Йотова - Вълчев поведоха на първия тур с 528 951 гласа, а двойката Гюров - Кандев събра с 42 719 гласа по-малко. След първия тур, който премина при избирателна активност от малко над 22%, Гюров заяви, че "всички тенденции сочат" в тяхна посока, а Йотова призова гражданите да гласуват.

Двамата се изправиха и на президентски дебат, излъчван по БНТ, на 29 октомври и продължил 90 минути. Напрегнат дебат, в който не бяха спестени остри реплики между двамата кандидати, но който все пак завърши с ръкостискане и пожелание за успех.

И Йотова, и Гюров се явиха на президентските избори, издигнати от инициативни комитети, но бяха подкрепени от партии. Йотова беше подкрепена от "Прогресивна България", а Гюров - от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

След първия тур нито един от двамата кандидати не поиска официално подкрепа от другите партии, а премиерът Румен Радев дори събра критики, че агитира за Йотова през официалните канали на Министерски съвет.

"Възраждане", чиито кандидати останаха трети на президентските избори, категорично заявиха, че няма да подкрепят двойката Гюров - Кандев. Кандидатът на МЕЧ Радостин Василев пък още в нощта на 25 октомври призова избирателите си да гласуват за Андрей Гюров или да си останат вкъщи.

Голямата изненада дойде в петък от ГЕРБ, които не издигнаха свои кандидати на тези избори. По данните от екзитпола с профил на избирателите на първия тур 47,6% са пуснали бюлетина за Андрей Гюров, 22,9 - за Илияна Йотова, стана ясно от разбивките на "Тренд".

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пазеше мълчание относно "непоискана подкрепа" след първия тур, но в петък следобед стана ясно, че той е сложил подпис в декларация, която призовава за подкрепа на Андрей Гюров като кандидат за президент. Документът, публикуван от Форума за демократично действие е с името "Призив за единство и мобилизация на вота" и настоява за единство около ясната оценка на заплахите от Русия, както и защита на пълноценното участие на България в общата отбрана на ЕС и НАТО.

Макар да не призова хората си да пускат бюлетини за Гюров, миналата седмица Борисов гласува в късния следобед "като лидер на дясна партия". Не е спестявал и коментари, че българите трябва да изберат кандидат, който да попречи на Румен Радев да овладее и президентската институция.

Няколко са факторите, които може би ще решат днешния вот. Избирателите на ДПС са един от тях. Те почти бойкотираха първия тур на фона на арестите на техни кметове. В един телевизионен репортаж искрен партиец на Делян Пеевски призна, че са ги посъветвали да идат за риба миналата неделя. За днешната не се чува нищо.

Едни над 800 хил. от тези, които направиха Румен Радев абсолютен победител на парламентарния вот през април, бяха пас преди седмица. (Друг дял от тях се завърнаха при "Възраждане" и още един-двама предишни свои избраници).

Не е ясно и дали избирателите на ГЕРБ все пак ще последват примера на лидера Борисов. В прав текст единствено бившият евродепутат Асим Адемов обяви защо гербери няма да гласуват за Гюров и припомни, че ПП-ДБ подкрепиха Радев на балотажа срещу проф. Анастас Герджиков - кандидата на ГЕРБ. После Бойко Борисов даде рамо на Васил Терзиев на балотажа в София, но това не промени отношението на ПП-ДБ към партията. "Каквито и реверанси да сме правили на ПП/ДБ, те гледат към ГЕРБ с пренебрежение, ненавиждат ни и ни мразят. За тях ние сме "мафия", "тикви", "мутри", "тулупи" и т.н.", обясни Адемов. И дори предупреди - ако Гюров спечели, "Промяната" и Радев ще направят "коалиция за приключването на ГЕРБ".

67 353 от избирателите пък все пак отидоха до урните, но избраха "Не подкрепям никого" на първия тур.

Избирателните секции ще затворят в 20 ч., а ако има опашки, изборният ден може да бъде удължен до 21 ч. От Централната избирателна комисия обявиха готовност в сряда най-късно да има окончателни резултати от изборите за седми президент на България.