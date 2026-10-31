От първо лице - шофьор на автобус направил рязка маневра, за да не се блъсне в камион

Шофьор на автобус е направил рязка маневра, за да избегне сблъсък с тежкотоварен автомобил и така е спасил всички от тежък инцидент.

За случая разказва един от пътниците в автобуса пред БТА.

Рейсът се е движил по редовната линия София–Видин, а шофьорът му е направил рязката маневра, за да избегне сблъсък с тежкотоварен автомобил на пътя Ботевград–Мездра. Това се случва в петък вечерта, разказва за Александър Георгиев, който е бил сред пътниците.

В автобуса е имало около 40 души. Произшествието е станало малко преди 21 часа, след като автобусът преминал през продължително задръстване в района на тунел „Топли дол“ и продължил по пътя Ботевград–Мездра, разказва Георгиев.

Той е седял на втория ред и е имал видимост към пътя. Забелязал в един момент силна светлина в насрещната лента. По думите му тежкотоварният автомобил се движел с висока скорост и изпреварвал друг камион. „Нямаше кой знае какво време за реакция. Аз наистина съм учуден как шофьорът успя да го направи това нещо. За стотна от секундата той направи рязък завой надясно. Без този завой щеше да влезе в превозното средство и тогава не знам какво щеше да се случи с нас“, разказа очевидецът.

По думите му камионът се ударил в предната лява част на автобуса. При сблъсъка били нанесени сериозни щети по предната част на превозното средство, особено около мястото на водача. Шофьорът получил порезни наранявания от счупените стъкла, включително по ръцете, а от ухото му потекла кръв.

Нито един от пътниците в автобуса не е пострадал, каза Георгиев. Сред тях имало бременна жена, човек с увреждане и много млади хора.

„Аз бях в шок, както и другите пътници. Всички започнаха да плачат от щастие, да се оглеждат. В този момент забравихме какво е станало и започнахме да гледаме дали всички са добре“, сподели той.

По думите на Георгиев тежкотоварният автомобил не спрял след сблъсъка, а продължил движението си. Около две минути след инцидента той подал сигнал на телефон 112.

По-късно разбрал, че камионът е спрян на около 15 километра от мястото на произшествието и е с турска регистрация, а шофьорът е задържан. Тази информация не е потвърдена от компетентните органи.

Според свидетеля на случката полицейски екип и линейка пристигнали приблизително половин час след подадения сигнал. По думите му през това време движението по пътя продължило, като тежкотоварни автомобили преминавали в близост до автобуса.

След инцидента превозвачът организирал изпращането на друг автобус, с който пътниците продължили пътуването си до Видин. Те са пристигнали в града около 2 часа след полунощ, уточни Георгиев.

Той работи като екскурзовод и често пътува с автобуси. Каза, че е попадал и в други пътни инциденти, но не е преживявал подобен сблъсък.

Във видински групи в социалната мрежа Facebook пътници от автобуса споделят снимки и видеокадри от инцидента. В публикация в профила си Любомир Петков отправя благодарност към шофьора Станислав с думите: „Станислав, искам отново да ти стисна ръката и ще си позволя да ти благодаря от името на всички пътници!“.