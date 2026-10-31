ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров отпадна на старта на квалификациит...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23842591 www.24chasa.bg

Българите в Нова Зеландия вече избират президент и вицепрезидент

Мария Нишанджиева
1824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Избори СНИМКА: 24 часа

Започна изборният ден за българите в Нова Зеландия. Те могат да гласуват на балотажа за президентските избори. 

Българите в чужбина ще могат да гласуват в избирателни секции в над 60 държави, уточниха от външното ни министерство. 

В Окланд изборният ден започна в 20 ч. българско време на 31 октомври. Там са с 11 часа напред. Гласуването на балотажа ще приключи официално на 2 ноември в 6 ч. българско време, когато ще затворят последните секции на западното крайбрежие на САЩ. 

Сънародниците ни зад граница могат да се инфомират предварително за адреса на избирателната секция, в която възнамеряват да гласуват на интернет страницата на Министерство на външните работи в рубриката „Избори". 

В някои населени места адресите на избирателните секции между първи и втори тур на изборите са променени поради организационни и логистични причини.

Предвид краткия срок между двата тура бюлетините не бяха доставени навреме до три от избирателните секции в Австралия — в Аделаида, Бризбън и Мелбърн. Министерството на външните работи своевременно информира Централната избирателна комисия, която с решение даде указания на съответните секционни избирателни комисии за провеждането на вота.

Всички избирателни секции в Европа са осигурени и готови за провеждането на изборния ден на 1 ноември.

Избори СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)