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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23842814 www.24chasa.bg

Грешки на прокуратурата спънаха дело срещу пловдивчанка, обвинена в търговия със стоки менте

Мая Вакрилова

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Силвия Апостолова

Няколко пъти съдебните заседания се провалят по различни причини

След 3 неуспешни опита да тръгне второто дело срещу пловдивчанката Силвия Апостолова, обвинена в търговия с фалшиви стоки, последва и четвърти. В обвинителния акт бяха открити нарушения и той беше върнат на обвинителя, за да бъдат отстранени. 

Два пъти стартът на делото беше отлаган, защото не бяха призовани всички представители на ощетените световни брандове, чиито имитации Апостолова е предлагала. Веднъж това се случи и заради влошеното здравословно състояние на подсъдимата. 

Апостолова беше арестувана два пъти за няколко години за едно и също престъпление. Първото й задържане е през октомври 2022 г., когато при спецакция на служители от отдел "Икономическа полиция" е иззета фалшива маркова стока на стойност близо 100 хил. лв. Малко по-късно пловдивчанката е пусната под гаранция, но не спря с незаконната си дейност. Така се стигна и до второто й задържане през март 2025 г., когато ГДБОП откри неин склад, ползван под наем на бул. "Шести септември" с много фалшиви маркови стоки в него. Няколко месеца по-късно Силвия Апостолова сключи споразумение с прокуратурата и се размина с условна присъда. След приключването и на второто й дело двете присъди трябва да се кумулират и тя да изтърпи по-тежкото наказание. 

Силвия Апостолова

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