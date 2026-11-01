Българите в Сърбия ще могат да гласуват в 7 секции

Българите в Сърбия ще могат да гласува в 7 секции на балотажа на президентските избори на 1 ноември.

Секциите са: в Белград, ул. "Бирчанинова" 26; в Босилеград - ул. "Маршала Тита" 15; в Звонци, община Бабушница - ул. "Христа Ботева" 120; в Ниш на ул. "Лоле Рибара" 19 и в Пирот на ул. "Српских владара" 123. В Цариброд обаче, както и на първия тур, секциите са две - на ул. "Балканска" 9 и на площад "Д-р Зорана Джинджича" 2.

Секцията в Пирот, която бе отворена за първи път на първия тур, ще функционира и за балотажа.

По време на първия тур на българските президентски избори секциите в Сърбия също бяха 7 на брой, но спрямо парламентарните избори през април са увеличени с две, тъй като пред единствената секция в Цариброд се образуваха тогава опашки и изборният ден бе удължен с решение на ЦИК.

Изборният ден днес ще започне в 07:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч. сръбско време (21:00 ч. българско). В случай че след 20:00 ч. пред избирателната секция има негласували избиратели, изборният ден може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 ч. местно време.

Желаещите да гласуват български граждани трябва да представят валиден български документ за самоличност. За тези, които не са предварително вписани в избирателния списък, е необходимо да бъде попълнена декларация по образец на място в избирателната секция, след което може да се пристъпи към гласуване.

На първия тур в Сърбия гласуваха общо 1578 български избиратели.