Седем секции отварят за българите в Северна Македония

Седем са секциите в Република Северна Македония, в които българските граждани ще могат да гласуват днес на балотажа за президент и вицепрезидент на България.

Освен в посолството на България в Скопие и в Генералното консулство на страната ни в Битоля, избирателни секции ще бъдат отворени и в Кавадарци, Охрид, Струмица, Кочани и Прилеп.

В тези седем секции на първия тур от изборите, който се проведе на 25 октомври, гласуваха общо 352 български граждани, като най-много гласоподаватели подадоха своя вот в българското посолство в Скопие - 105 души. В Генералното консулство на страната ни в Битоля гласа си подадоха 49 български граждани, 51 гласуваха в Охрид, 44 - в Струмица, 39 - в Кавадарци, и по 32-ма избиратели гласуваха в Кочани и Прилеп.

На предсрочните парламентарни избори през април тази година общо 462 български граждани упражниха правото си на вот в Северна Македония. На изборите за български парламент през октомври 2022 г. гласувалите в Северна Македония бяха 461, през април 2023 г. гласувалите бяха 453, на изборите през юни 2024 г. - 340, а най-малко – 327 души бяха гласувалите на изборите през октомври 2024 г.