78 секции отвориха за българите в Турция

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Общо 78 избирателни секции ще бъдат отворени днес в Турция за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на България, сочат данните, публикувани на сайта на Министерството на външните работи.

Секциите в Турция са три пъти повече спрямо парламентарния вот през април т.г. след отпадането на ограниченията за броя на избирателните секции в страните извън Европейския съюз.

В Истанбул, който е традиционно най-големият район на български избиратели в Турция, ще бъдат разкрити 18 секции. Към този район са причислени и секциите в Гебзе, Измит, Сакария и Чанаккале. В Бурса ще бъдат разкрити 17 секции.

На първия тур на 25 октомври бе регистрирана рекордно ниска избирателна активност. По данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) 7809 избиратели с българско гражданство са упражнили правото си на вот на първия тур, въпреки че бяха приети предварително 13 190 заявления за гласуване в Турция.

По данни на изселническите организации броят на изселниците с българско гражданство в районите на Истанбул и Бурса надхвърля 250 хиляди души.