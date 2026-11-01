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Изборният ден в област Кърджали стартира с 4 секции без ток. Въпросните секции са в село Мост и в момента екипи на "Гражданска защита" пътуват натам, за да доставят генератори, съобщи bTV.

На вота на 25 октомври в област Кърджали беше отчетена най-слабата избирателна активност в страната - едва 8,51% от избирателите се разходиха до урните.

В областта има 546 секции. Там са и предимно избирателите на ДПС, които бойкотираха умишлено първия тур и дадоха да се разбере, че недоволстват заради арестите на техни кметове от последните седмици.