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Без електричество започна изборния ден в две Кърдж...

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Изборният ден в област Кърджали стартира с 4 секции без ток

Мария Нишанджиева
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Избори СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Изборният ден в област Кърджали стартира с 4 секции без ток. Въпросните секции са в село Мост и в момента екипи на "Гражданска защита" пътуват натам, за да доставят генератори, съобщи bTV. 

На вота на 25 октомври в област Кърджали беше отчетена най-слабата избирателна активност в страната - едва 8,51% от избирателите се разходиха до урните. 

В областта има 546 секции. Там са и предимно избирателите на ДПС, които бойкотираха умишлено първия тур и дадоха да се разбере, че недоволстват заради арестите на техни кметове от последните седмици. 

Избори СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

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