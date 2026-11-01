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Без проблем започна изборният ден във Врачанско

Валери Ведов

[email protected]

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Машина за гласуване снимка: Георги Кюрпанов - Генк

Във Врачанска област изборният ден започна нормално, съобщиха от ОД на МВР. Всички изборни секции са под полицейска охрана и тази сутрин са предадени на секционните избирателни комисии.

Служителите на МВР осигуряват охраната на изборните секции, обществения ред, реагирането на сигнали, охраната на изборните материали и пожарната безопасност. В изборните помещения няма да се допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите.

При необходимост, и след постъпило искане от страна на председател на секционна избирателно комисия, служителите на МВР ще окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

Машина за гласуване снимка: Георги Кюрпанов - Генк

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