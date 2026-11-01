Ивайло Мирчев: Бизнесмени купуват гласове

Честит Ден на народните будители! Най-добрият начин да ги почетем е да бъдем будни граждани и днес без страх всички да излязат да гласуват спрямо собствените си убеждения. Аз гласувах за свободна, европейска и демократична България, за президент, който не се притеснява да постави на първо място националния интерес. За президент, който не изпълнява волята на диктатори. За президент, който не се снишава. За президент, който има куража да нарече нещата с истинските им имена.

Това каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. Той гласува с машина в Националната природо-математическата гимназия.

"Цяла кампания лъжи от хора, които искат да управляват страната ни с разделение. Това трябва да спре и всички днес да излязат и да гласуват. Избираме президент за следващите 5 години на България. Пет години, в които в целия свят ще се случат много неща. Трябва ни проевропейски президент, който иска България да бъде в Европа", каза още Мирчев.

Той уточни, че в последните часове има изключително голяма активност по отношение на купуването на гласове.

"Имаме много сигнали от наши местни организации в област Ловеч, Добрич, Стара Загора, Бургас за бизнесмени, за лица, свързани с управляващите, които оказват натиск и опитват да правят контролиран вот.

Надяваме се полицията да не действа спрямо волята на управляващите, а да пресече всички опити за купуване на гласове, както беше при служебното правителство", призова Мирчев.