Без електричество започна изборния ден в две Кърджалийски села

Авария остави без ток две кърджалийски села, но въпреки това изборният ден стартира, съобщи председателката на РИК Венелина Милушева. Захранването е прекъснато в селата Мост и Черешица. В първото село има три секции, където машините били включени към батерии. За да се подсигури изборния процес към селото са тръгнали екипи на пожарната с генератори. В село Черешица секцията е малка и там гласуването става с хартиени бюлетини. Екипи на електроразпределителното дружество работят по отстраняване на аварията.

Без проблемно е стартирал изборния процес в останалите секционни комисии в Кърджалийска област. Няма постъпили жалби за нарушения.