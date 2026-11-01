ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без електричество започна изборния ден в две Кърдж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23843229 www.24chasa.bg

Без електричество започна изборния ден в две Кърджалийски села

Ненко Станев

[email protected]

732
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Венелина Милушева, председател на РИК в Кърджали. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Авария остави без ток две кърджалийски села, но въпреки това изборният ден стартира, съобщи председателката на РИК Венелина Милушева. Захранването е прекъснато в селата Мост и Черешица. В първото село има три секции, където машините били включени към батерии. За да се подсигури изборния процес към селото са тръгнали екипи на пожарната с генератори. В село Черешица секцията е малка и там гласуването става с хартиени бюлетини. Екипи на електроразпределителното дружество работят по отстраняване на аварията.

Без проблемно е стартирал изборния процес в останалите секционни комисии в Кърджалийска област. Няма постъпили жалби за нарушения.

Венелина Милушева, председател на РИК в Кърджали. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)