В Австралия мъж пътувал 130 километра, за да гласува за президент на България

"Днешният балотаж протича много добре. В момента имаме 133 души, което е доста повече от миналия път, когато бяха 121. Сега е 12:10 часа и имаме още три часа и половина. Надяваме се, че броят наистина ще надмине този от миналия път", коментира по bTV председателят на българската общност в Сидни Влади Прохорова-Христов.

„Видяхме толкова много хора, които ги нямаше миналата неделя. Смятам, че доста повече са осъзнали и са знаели, че ще има още едни избори. Както обясних, разстоянията тук са огромни. Днес имаме човек, който идва от 130 километра. Пет часа му е отнело пътуването в двете посоки, за да дойде да гласува по своя собствена воля. Ето това желание се надяваме да го има и в България, не само в Сидни", коментира тя.

„Остават още три часа и половина от изборния ден, настроението е чудесно. Въпреки че вчера имахме определени перипетии. Бюлетините успяхме да ги вземем в 21:30 часа вечерта. Можете да си представите какво напрежение беше за цялата комисия. Бяхме доста притеснени. Но колегите от България се отзоваха и в крайна сметка успяхме", коментира Влади Прохорова-Христов.

„Тъй като сме на 15 000 километра, отнема страшно много време на пратките да пристигнат. Те минават през определени проверки. Освен това тук куриерските компании не работят в събота и неделя. Аз лично съм се обаждала много пъти на телефона, казваха ми, че няма абсолютно никакъв начин. Обяснявахме колко е важно това за цялата наша общност, но това не променяше нищо. Благодарение на колегите от България, които свършиха чудесна работа, и на колегите тук, които отидоха в най-големия дъжд, успяхме да вземем бюлетините. Имаме бюлетини, всичко е наред", коментира българката в Австралия.