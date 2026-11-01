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Днес отбелязваме Деня на народните будители

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За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 година. СНИМКА: Pixabay

Днес почитаме книжовници, просветители, духовници и културни дейци, наречен Ден на народните будители.

В този ден се прекланяме пред делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Христо Ботев, Георги С. Раковски, Григорий Цамблак, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и много други книжовници и просветители, изградили духовните основи на българите.

Празникът се чества от 1909 г., след години - от 1923-а, 1 ноември е обявен за общонационален празник с указ на цар Борис Трети. След 1945 г. не се отбелязва официално, но е възстановен през 1992 г. когато е обявен официално за Ден на народните будители и за неприсъствен за всички учебни заведения в страната.

Днес министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев ще връчи ежегодните награди на Министерството на образованието и науката „Константин Величков" на учители с принос към образованието.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев
Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев

За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 година. СНИМКА: Pixabay
Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев

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