Днес отбелязваме Деня на народните будители

Днес почитаме книжовници, просветители, духовници и културни дейци, наречен Ден на народните будители.

В този ден се прекланяме пред делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Христо Ботев, Георги С. Раковски, Григорий Цамблак, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и много други книжовници и просветители, изградили духовните основи на българите.

Празникът се чества от 1909 г., след години - от 1923-а, 1 ноември е обявен за общонационален празник с указ на цар Борис Трети. След 1945 г. не се отбелязва официално, но е възстановен през 1992 г. когато е обявен официално за Ден на народните будители и за неприсъствен за всички учебни заведения в страната.