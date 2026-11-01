Дядо Ганчо Денев на 96 г. без пропуснати избори, днес гласува с машина

Пенсионерът Ганчо Денев е на 96 години и никога не е пропускал да гласува – както преди 1989 г., така и след това – на всички национални и местни избори.

Дядо Ганчо живее с дъщеря си в село Шемшево, разказва bTV. Днес той ще посети изборната секция, за да гласува с машина на балотажа.

Ганчо Денев е роден през 1930 г., родът му е от Сухиндолско. Преживял е различни исторически периоди на България и е бил свидетел на бурни събития. Животът му е преминал в трудолюбие и скромност.

„Бил съм в трети клас, в Бяла река съм учил, родът ми е малко комунистически, дето се казва... Братовчед имам убит като партизанин... Работил съм дърводелство, ходил съм в Чехия като кофражист, тук, в България, съм почнал от язовир „Стамболийски" – работилница имаше там, работех, докато го изкарат. Като се завърши, почнах по „Студен кладенец" да работя... В бригадирското движение съм участвал...", разказва Ганчо Денев.

Пенсионерът всеки ден следи новините и се вълнува от политика. По думите му опасността от война, която да засегне България, не е отминала.

„Аз съм служил три години – „Вътрешни войски" имаше... Три години не ми е дотегнало нищо... Две години караул през вечер! Не биваше да се отлага военната служба, всеки трябваше да си служи, както съм служил аз... Сега, да потърсиш войници – то млади момчета войници няма!", казва Ганчо Денев.

Дядо Ганчо не е пропускал нито едни избори досега.

„За парламент, за кметове, за президент – и за него! Трябва да се гласува и всеки трябва да гласува... Трябва да се гласува за бъдещето на България! През социализма съм гласувал винаги, преди това пак съм гласувал! Внукът ще ме закара и ще отида да гласувам – имам кандидат, избрал съм го, ще гласувам!", казва той.

„Редовен – сутрин, като се събуди, казва: „Тръгваме да гласуваме, всеки, където гласува – да си отива!". Аз гласувам в Търново и той ме изпраща веднага – заминавай да гласуваш! Следи редовно новините, винаги е информиран за кандидатите...", споделя Даниела Русева, дъщеря на Ганчо Денев.

Ганчо Денев не пести критики към българските политици.

„Не им вярвам много, да знаеш! Защото виждаш какво правят – един казва така, другият казва обратно! Те самите не си вярват! Нищо не изпълняват... Други се сменят, други идват... Много обичам законите, те трябва да се спазват, а сега не ги спазват!", казва той.

В местната общност дядо Ганчо е на почит и уважение.

„Дядо Ганчо е скромен българин, винаги за пример на жителите на нашето село. Аз се възхищавам от него, като го срещам пред кооперацията, как хубаво се държи... Скромен човек, за образец, и редовен гласоподавател!", казва Кирил Ангелски, кмет на село Шемшево.