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Кметът Костадин Димитров: Пловдив винаги е бил средище на знание, творчество и духовност

Мая Вакрилова
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Кметът на Пловдив Костадин Димитров Снимка: Община Пловдив

Пловдив - градът с хилядолетна история и богато културно наследство - винаги е бил средище на знание, творчество и духовност. Нека заедно продължаваме да пазим тази традиция и да утвърждаваме града ни като пространство, в което просветата, културата и свободният дух намират своето достойно място.

Това каза градоначалникът Костадин Димитров по повод 1 ноември - Деня на будители.

Ето целия поздравителен адрес:

С дълбоко уважение и признателност Ви поздравявам по повод 1 ноември - Деня на народните будители!

Това е ден, в който с признателност и преклонение се обръщаме към светлите личности в българската история, посветили живота и делото си на просвещението, духовното израстване и съхраняването на националната ни идентичност. Ден, който ни напомня, че силата на един народ се измерва не само с неговите постижения, но и с паметта, знанието и духовните ценности, които предава на следващите поколения.

Днес будителството продължава да бъде жива мисия и отговорност. То присъства във всеки учителски урок, във всяка научна идея, в създаденото произведение на изкуството, в съхраненото културно наследство и във всяко усилие да възпитаваме свободни, знаещи и достойни млади хора.

Вие сте съвременните будители на България! С професионализъм, вдъхновение и всеотдайност изграждате личности, отваряте хоризонти и създавате бъдеще. Вашият труд е инвестиция не само в образованието и културата, но и в духовната устойчивост и развитието на нашето общество.

Пловдив - градът с хилядолетна история и богато културно наследство - винаги е бил средище на знание, творчество и духовност. Нека заедно продължаваме да пазим тази традиция и да утвърждаваме града ни като пространство, в което просветата, културата и свободният дух намират своето достойно място.

Пожелавам Ви здраве, сили и вдъхновение! Нека срещате признание за своя труд, удовлетворение от постигнатото и увереност, че всяко добро дело, всяка споделена мъдрост и всяка запалена искра на знанието оставят следа във времето.

Честит празник!

Кметът на Пловдив Костадин Димитров Снимка: Община Пловдив

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