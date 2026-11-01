ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Мяра": 2,1% е изборната активност към 9 часа

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23843423 www.24chasa.bg

Спокоен старт на изборния ден в Смолянско, по списък 50 избиратели по-малко от първия тур

Валентин Хаджиев

[email protected]

1408
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
93 037 са избирателите в област Смолян за балотажа на президентските избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

Изборният ден в област Смолян започна спокойно и без проблеми. Всички избирателни секции са отворили навреме, а машините за гласуване работят. Заради здравословни причини са извършени две смени на членове на секционни избирателни комисии на територията на община Смолян.

93 037 са избирателите в областта за балотажа на президентските избори според последната информация от общините. Те са с 50 по-малко в сравнение с първия тур. Броят на избирателните секции е 268, като пет от тях са разкрити в лечебни заведения и в дома за стари хора в Смолян, а три са подвижни.

В 130 секции на територията на областта се гласува с машини, като в 15 от тях са осигурени по две устройства. В 129 секции, както и в подвижните избирателни секции, се гласува само с хартиена бюлетина.

Над 500 служители на полицията, Гранична полиция и пожарната са ангажирани с охраната на изборния процес. В районите около секциите са разположени мобилни полицейски екипи, които следят за нарушения и реагират на подадени сигнали.

93 037 са избирателите в област Смолян за балотажа на президентските избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)