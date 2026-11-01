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"Мяра": 2,1% е изборната активност към 9 часа

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Проф. Милко Палангурски: Втори тур има още от първите избори между 1879 и 1887 г.

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Проф. Милко Палангурски

Историкът сравни ниската активност от първия тур на президентските избори сега с първите  избори след Освобождението, когато активността е била 22%  

Още в първите години след Освобождението, между 1879 и 1887 г., се провеждат избори с втори тур, включително за Народно събрание, така че балотажът не е новост. Това каза историкът проф. Милко Палангурски от Българската академия на науките, по Нова.

Впоследствие тази практика отпада, а преките парламентарни избори са възстановени през 1992 г. Президентските избори в България обаче винаги са били свързани с възможността за втори тур.

 А ниската на първия тур на настоящите президентски избори историкът сравни с първите избори след Освобождението през 1879 г., когато активността е била около 22%. Тогава гласоподавателите са записвали избора си на бял лист и често са изминавали пеша или на кон разстоянието до общинския център, за да пуснат гласа си.

Историкът определи балотажа като нормална демократична процедура, използвана в редица европейски държави, когато е необходимо да бъде излъчен един победител. Той обаче изрази съмнение, че дори при по-висока активност на втория тур броят на гласувалите ще достигне два милиона души.

Проф. Милко Палангурски

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