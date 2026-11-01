ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Мяра": 2,1% е изборната активност към 9 часа

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23843453 www.24chasa.bg

ЦИК: Няма неотворени секции, на места се гласува на хартия заради спрял ток

Мария Нишанджиева
1864
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Говорителката на ЦИК Стоянка Балова Снимка: Георги Палейков

Няма неотворени секции в днешния ден. На места има проблеми с тока, като към началото на изборния ден в цялата община Сливница не е имало ток, но проблемът вече е решен. 

Това каза говорителката на ЦИК Стоянка Балова на първия брифинг на комисията за деня. 

"Ток няма и в четири секции в Мало Конаре, в две секции в Силистра. Там гласуването вече е преминало към хартиени бюлетини", уточни тя. 

В село Мост и село Черешница в Кърджалийско също има авария с електрозахранването, но машините работят на батерии. 

"Най-много смени на членове на СИК от сряда досега има в 24 РИК в София - близо 60 човека са сменени", каза още Балова. 

Смени има и в други области, но те не са попречили на това изборният ден да започне нормално. 

От ЦИК уточниха, че до момента няма жалби и сигнали подадени към тях. 

Комисията е изпратила нови указания на общините за машинното гласуване - да не се дърпа разписката и да не се изважда картата преди процесът да е приключил. 

В чужбина изборният ден също е започнал спокойно. Първи право на глас са упражнили българите в Окланд, Нова Зеландия. Изборният ден в чужбина ще приключи в 5 ч. българско време на 2 ноември. Последни ще гласуват сънародниците ни в Калифорния и Невада. 

38 227 българи са включени в списъците в чужбина. 

Говорителката на ЦИК Стоянка Балова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)