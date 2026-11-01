ЦИК: Няма неотворени секции, на места се гласува на хартия заради спрял ток

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Няма неотворени секции в днешния ден. На места има проблеми с тока, като към началото на изборния ден в цялата община Сливница не е имало ток, но проблемът вече е решен.

Това каза говорителката на ЦИК Стоянка Балова на първия брифинг на комисията за деня.

"Ток няма и в четири секции в Мало Конаре, в две секции в Силистра. Там гласуването вече е преминало към хартиени бюлетини", уточни тя.

В село Мост и село Черешница в Кърджалийско също има авария с електрозахранването, но машините работят на батерии.

"Най-много смени на членове на СИК от сряда досега има в 24 РИК в София - близо 60 човека са сменени", каза още Балова.

Смени има и в други области, но те не са попречили на това изборният ден да започне нормално.

От ЦИК уточниха, че до момента няма жалби и сигнали подадени към тях.

Комисията е изпратила нови указания на общините за машинното гласуване - да не се дърпа разписката и да не се изважда картата преди процесът да е приключил.

В чужбина изборният ден също е започнал спокойно. Първи право на глас са упражнили българите в Окланд, Нова Зеландия. Изборният ден в чужбина ще приключи в 5 ч. българско време на 2 ноември. Последни ще гласуват сънародниците ни в Калифорния и Невада.

38 227 българи са включени в списъците в чужбина.