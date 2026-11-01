Без проблеми започна балотажът в област Пазарджик

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Изборният ден в област Пазарджик започна в спокойна обстановка. Всички помещения за гласуване бяха предадени от охраняващите ги полицейски служители на секционните избирателни комисии. Това съобщи говорителят на ОД на МВР в града Мирослав Стоянов.

Рано тази сутрин екипи на пожарната в Пазарджик са оказали съдействие за осигуряване на аварийно електрозахранване с генератори поради проблеми с електроподаването в изборните секции в селата Мало Конаре, Черногорово, Пищигово.

След намесата на аварийни екипи на електроразпределителното дружество е възстановено подаването на електричество във всички населени места.

Предприети са необходимите мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. В охраната са ангажирани близо 600 служители на МВР.

Създадена е организация и звената „Български документи за самоличност" ще работят в днешния ден от 8,30 до 19,30 часа.

Те ще издават удостоверения (за изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. В рамките на тази седмица са издадени общо 33 удостоверения за гласуване на граждани.

В изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се ползването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Служителите на МВР се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно искане от страна на Секционната избирателна комисия.