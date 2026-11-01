305 сигнала за купуване на гласове е получила полицията към 8 часа

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Избирателните секции в страната са отворени и предадени на съответните избирателни комисии. Началото на изборния процес е преминало без нарушения и възникнали проблеми, а обстановката в страната остава спокойна.

Към 8:00 часа на 1 ноември в структурите на МВР са получени общо 415 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите, съобщиха оттам.

Най-много сигнали са постъпили в областните дирекции на МВР в Бургас – 97, Враца – 70, и Стара Загора – 44.

От всички сигнали 305 са за купуване на гласове, 34 – за неправомерна агитация, един – за корпоративен вот, а останалите 75 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са осем наказателни производства. Две от тях са в ОДМВР – Кюстендил, а по едно – в СДВР и областните дирекции във Варна, Перник, Русе, Стара Загора и Шумен. Шест от производствата се разследват по общия ред съгласно чл. 167–169г от Наказателния кодекс, а две са бързи производства.

Съставени са общо 1822 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР. Най-много са в София – 437, следвани от Пловдив с 267 и Пазарджик с 226.

На територията на страната са проведени общо 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

Задържани са 10 души по Закона за МВР, а органите на реда са оказали 12 съдействия на районни и секционни избирателни комисии (РИК/СИК

От началото на предизборната кампания пък са получени 393 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите.

От тях 292 са за купуване на гласове, 27 са за неправомерна агитация, 2 за корпоративен вот, и 72 за други нарушения, свързани с изборния процес. Образувани са осем наказателни производства. Съставени са 1691 предупредителни протокола по Закона за МВР.

На територията на цялата страна е имало 340 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.

Към 28 октомври сигналите в МВР бяха 254. Образуваните наказателни производства – шест, съставените предупредителни протоколи по Закона за МВР – 1311. На територията на цялата страна бяха извършени общо 204 специализирани акции.