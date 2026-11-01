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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23843593 www.24chasa.bg

Машина за гласуване в Съединение отказа, преминаха към хартиени бюлетини

Мая Вакрилова
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Гласуване с хартиена бюлетина

1200 полицаи дежурят около секциите в Пловдив и областта

Машина за гласуване в секция №8 в Съединение спря да работи, проблемът се оказа непреодолим и там вече се гласува само с хартиени бюлетини. Повредата е констатирана още в началото на изборния ден - в 7,05 часа, съобщават от Районната избирателна комисия за Пловдивска област.

Иначе гласуването в Пловдив и региона протича нормално. От МВР информират, че над 1200 служители са ангажирани с обезпечаване на обществения ред и охраната на местата за гласуване до приключване на балотажа. Униформените ще бъдат разположени извън изборните помещения, като в тях няма да допускат въоръжени лица или носещи опасни предмети.

При необходимост служителите на реда оказват съдействие само с изрично писмено поискване от председателите на секционните комисии.

Гласуване с хартиена бюлетина

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