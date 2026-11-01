Българите в Гърция отново пред урните, 2202 гласуваха на първия тур

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Българските граждани в Гърция гласуват днес, 1 ноември, на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България. Изборният ден започна в 7:00 часа местно време и се провежда в 24 избирателни секции в различни части на страната.

Четири от секциите са в Атина, пет на остров Крит, а останалите са разположени в Солун и други градове и острови с български общности.

Към сутрешните часове няма обобщени данни за избирателната активност, нито потвърдена информация за сериозни нарушения или затруднения при гласуването.

На първия тур, проведен на 25 октомври, в Гърция гласуваха общо 2202 български граждани. Най-много гласове получи кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев – 834 гласа, или 38,36% от действителните гласове.

На второ място се нареди двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 473 гласа (21,76%). След тях останаха Костадин Костадинов – Петър Волгин с 308 гласа (14,17%), Радостин Василев – Красимир Манов със 177 гласа (8,14%) и Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева със 175 гласа (8,05%).

Общо 52 избиратели отбелязаха „Не подкрепям никого".

Днес българите в Гърция избират между двете кандидат президентски двойки, достигнали до балотажа – Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

Предстои да стане ясно дали вторият тур ще привлече повече избиратели в сравнение с миналата неделя.

Изборният ден ще продължи до 20:00 часа местно време, като при наличие на чакащи избиратели гласуването може да бъде удължено до 21:00 часа.