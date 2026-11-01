Във Франция въпреки размириците всички изборни секции отвориха навреме

Всички 18 избирателни секции на територията на Франция отвориха навреме за втория тур на президентските избори. Три от тях са в Париж, останалите са в Ница и във всички по-големи градове в страната, предаде NOVA .

В Ница изборният ден е започнал при слаба активност, като до урните в първите часове отидоха едва трима души. Там избирателната комисия се помещава в популярно френско-българско училище, създадено и ръководено от наши сънародници. Първите гласували са били основно хора, бързащи за работа, или туристи, решили да упражнят вота си отрано.

На първия тур във Франция е бил регистриран сериозен спад на избирателната активност, като до урните отидоха с около 40 на сто по-малко българи в сравнение с президентския вот през 2021 г. Въпреки слабия интерес на първия тур, гласувалите във Франция са направили категоричен избор, като една от кандидатпрезидентските двойки е получила над 60 на сто от гласовете.

Вотът във Франция се провежда в условия на засилено напрежение в цялата страна и на фона на трети пореден уикенд на демонстрации.