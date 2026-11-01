"Мяра": 2,1% е изборната активност към 9 часа

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Изборната активност на втория тур на президентските избори е 2,1% към 09.00 часа. Това показват данните на агенция "Мяра", цитирани от БНР.

Тя е по-ниска от активността по време на първия тур, когато към 09.00 часа беше 2,4%.

Изборният ден започна в 7 часа и ще приключи в 20 ч. Ако има опашки пред секциите, той може да се удължи с един час.

На първия тур на президентските избори избирателната активност беше 22,98%.

На балотажа близо 6,6 милиона българи имат право да упражнят правото си на глас в 12 700 секции.