Още 18 младежи от община Търговище ще могат да гласуват днес за първи път

Още 18 души от община Търговище ще могат да гласуват днес за първи път. Това е броят на младежите, навършили пълнолетие от първия тур на изборите за президент и вицепрезидент до балотажа на 1 ноември. В самия изборен на 18 години стават двама от тях, информираха от общинския пресцентър.

Общо 56 226 души са вписани в избирателните списъци на общината. 35 489 от тях са в град Търговище, а 20 737 – в селата.

В 85 от секциите, в които фигурират над 300 избиратели, вотът ще е с машини, като в 17 секции ще има по две устройства за гласуване. В останалите 23 изборни секции ще се гласува с хартиени бюлетини.

В подвижната избирателна секция своя вот следва да дадат 15 граждани с увреждания.

Секция е образувана и в многопрофилната болница в Търговище, където желание да гласуват до момента са заявили 20 души. Техният брой може да се увеличи, в случай на новопостъпили през деня пациенти.

И за тези избори община Търговище осигурява специализиран автомобил за придвижване до избирателните секции на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението.