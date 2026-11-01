Георги Кандев: Излезте и гласувайте за бъдещето

Моля всички български граждани, призовавам ви - излезте и гласувайте. Гласувайте за бъдещето, гласувайте за вашите деца.

Този призив отправи кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев минути след като гласува в столичното 17-о СУ "Дамян Груев".

"Днес гласувахме за една истинска, за една нова България, за една силна България. България в Европа, България на бъдещето, България на нашите деца", каза още той. Георги Кандев гласува в столичното 17-о СУ "Дамян Груев Снимка: Георги Палейков

А на въпрос дали купуването на гласове е в колосални размери, бившият главен секретар на МВР подчерта, че той такива твърдения и данни не е давал. По-рано днес твърдения за активно купуване на гласове направи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Кандев бе попитан и кой е разговарял с Бойко Борисов, за да се стигне до това лидерът на ГЕРБ да сложи подпис в подкрепа на двойката Андрей Гюров - Георги Кандев. Късно в петък се оказа, че Борисов, Николай Денков, Росен Плевнелиев и други политици дават подкрепа за двамата - с призив, иницииран от Форума за демократично действие.

"Както и г-н Гюров каза, ние разчитаме на подкрепата на всички български граждани, на българските граждани, които желаят една стабилна, една модерна България на бъдещето. В декларацията ясно е изписано какво се е случило точно. Декларацията е подписана от много хора, не само от г-н Борисов. Ние разговаряме с българските граждани, с всички български граждани водим разговори. Вече месец и половина ги водим, и се надявам да получим днес тяхната подкрепа", лаконичен бе кандидатът за вицепрезидент.