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Изборният ден в областите Стара Загора и Сливен върви нормално

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка: Архив

Изборният ден в Старозагорска област започна нормално. Право на глас на балогажа имат 280 615 граждани . Разкрити са общо 492 избирателни секции, разпределени в 11-те общини на областта, съобщиха от областната управа.

До момента в РИК - Стара Загора няма постъпили сигнали за нарушения и жалби. Единствено в 118-а секция в областния град едната от двете машини не заработи и тук се гласува само с втората машина.

В област Сливен изборният ден също започна нормално. 536 служители на ОДМВР-Сливен, РДПБЗН-Сливен и други структури са пряко ангажирани с осигуряване на обществения ред и охраната на балотажа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР. 

Снимка: Архив

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