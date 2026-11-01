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Андрей Гюров гласува в Благоевград за "стабилна и европейска България"

Тони Маскръчка

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Андрей Гюров гласува в Благоевград Снимка: Тони Маскръчка

"Днес гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България. България, която е направила своя цивилизационен избор и трябва да го отстоява ясно, достойно и уверено." Това каза кандидатът за президент Андрей Гюров, който гласува малко след 10 ч. днес в НХГ „Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград. Той беше придружен от съпругата си Станислава, а по-големият им син Александър упражни правото си на вот час по-рано от родителите си. 

„Проведохме позитивна, почтена, открита кампания. Видяхме резултата от първия тур. Той ни отваря вратите към това днес да можем да изберем бъдещето, а не миналото. Сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители. Излезте и гласувайте! Днес изборът е ясен. Очаквам всички български граждани да вземат съдбата в своите ръце и да гласуват за своето бъдеще", допълни кандидат-президентът.

Той поздрави българите с Деня на народните будителите. „Отдаваме почит на тези, които със знанието си, със словото си и със саможертвата си са съхранявали българския дух.  За мен като университетски преподавател това също е професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги", каза Гюров.

Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров и съпругата му Станислава гласуваха в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров и съпругата му Станислава гласуваха в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров гласува в Благоевград
Андрей Гюров и съпругата му Станислава гласуваха в Благоевград
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

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