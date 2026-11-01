Изборният ден в област Добрич започна спокойно

Изборният ден в област Добрич започна нормално и в спокойна обстановка, съобщиха от областната администрация. Единствено в една от секциите в град Добрич машина за гласуване не се е включила, но избирателите могат да упражнят правото си на вот с втората машина в секцията, без това да затруднява изборния процес.

И на балотажа има членове на секционни избирателни комисии (СИК), които не са се явили, но във всички засегнати секции е имало необходимия кворум за започване на изборния ден. Първите заседания на Районната избирателна комисия (РИК) в Добрич са били свързани именно със замени на членове на секционни комисии, съобщи председателят на РИК Валя Кондова.

Общо 349 са секциите в областта, като в броя са включени и две подвижни секционни избирателни комисии – по една в общините Добрич и Добричка. Съгласно промените в Изборния кодекс машинно гласуване се провежда в секциите с 300 и повече избиратели. В областта това са 218 секции, за които са осигурени общо 295 машини.

снимка: "24 часа"

В община град Добрич секциите са 111, в Генерал Тошево – 40, в Каварна – 29, а в Шабла – 14.

Общият брой на избирателите в областта е 170 699 души. От тях 78 847 са в град Добрич, 20 873 – в община Добричка, 17 354 – в Балчик, 12 077 – в Каварна, 3542 – в Шабла, 5047 – в Крушари, 20 840 – в Тервел и 12 119 – в Генерал Тошево.

Охраната на изборните помещения през изминалата нощ е преминала нормално, съобщиха и от Областната дирекция на МВР в Добрич. Общо 493 служители на вътрешното министерство са ангажирани с охраната на изборните места. В това число влизат 96 служители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Добрич, 17 служители на „Гранична полиция" и петима от ГДБОП.

За опазване на обществения ред са командировани допълнително и 16 служители от Зоналното жандармерийско управление във Варна.

Общият брой на изборните места е 252, а охраняваните секции са 347. През нощта срещу 1 ноември не са регистрирани престъпления или инциденти, свързани с охраната на изборните места. Секционните помещения и материалите в тях са предадени на РИК и СИК, след което е започнал изборният процес.

И днес служителите на звената „Български документи за самоличност" към ОДМВР – Добрич, издават удостоверения на граждани, които са изгубили или повредили личните си карти, за да могат да гласуват.

Предвидени са и мерки за достъпност на изборните секции за хора с увреждания. Осигурени са помещения на първи етаж, рампи, обозначителни табели и достъпни паркоместа. Параваните за гласуване с хартиени бюлетини и устройствата за машинно гласуване трябва да бъдат разположени на височина до 85 сантиметра.

За избирателите с увредено зрение са осигурени тактилни шаблони за гласуване с хартиена бюлетина. Те ще бъдат разпределени в секции и в осемте общини в областта – четири в град Добрич, 14 в Добричка, пет в Балчик, четири в Каварна, четири в Шабла, три в Тервел, три в Крушари и осем в Генерал Тошево.