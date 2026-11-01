Асен Василев: Да проветрим президентството

Нека видим колко български младежи са пострадали от войната в Украйна и колко български младежи са пострадали от наркотици през последните 5 години.

Крайно време е да проветрим президентството. Девет години видяхме какво може единият от кандидатите, преди това два мандата в Европарламента. Навърши пенсионна възраст миналата седмица, мисля, че е време да отиде в заслужен отпуск. Това каза лидерът на ПП Асен Василев, след като гласува в Хасково.

Той обясни, че ниската избирателна активност е вот на недоверие към икономическата политика на съществуващото правителство.

"Вчера изтече срокът по закон да бъде представен бюджетът пред българските граждани. Той беше скрит. Скрит беше, защото в него има изключително притеснителни неща. По общите данни, които са подадени, има над 2 млрд. евро допълнителни данъци, които се очаква да бъдат събрани и само 50 млн. евро по-малки разходи. Лъжата, която г-н Радев каза, че криел бюджета, защото преговарял с ЕК за социалните разходи, беше опровергана от самата ЕК в безпрецедентно изявление, където казаха, че националният бюджет се пише от правителството на държавата.

Крайно време е да сложим край на лъжите и да гласуваме за президент, който ще бъде истински коректив и ако се опитат да бръкнат в джоба на българските граждани и да прокарат противоконституционни разпоредби, ще ги спрем, категоричен беше Асен Василев.