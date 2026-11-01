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Самоуби се полицейски началник във Врачанско

Валери Ведов

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Самоуби се полицейски началник във Врачанско СНИМКА: Pixabay

Началникът на полицейския участък във врачанското село Габаре се самоубил със служебния си пистолет снощи. Захари Цветков бил заедно с охраняващите изборните книжа в кметството и в един момент казал на колегите си, че отива до тоалетната.

Минути по-късно полицаите чули изстрел и веднага изтичали към помещението. Там намерили началника си прострелян в слепоочието, а до него било служебното му оръжие.

40-годишният Цветков бил в системата на МВР от 15 години, съвсем скоро станал началник на участъка в Габаре, казаха от полицията. Според запознати полицаят имал сериозни семейни неприятности, след като съпругата му го напуснала.

Самоуби се полицейски началник във Врачанско СНИМКА: Pixabay
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