Илияна Йотова: Ако опонентите ми от сега си търсят алиби за загубата, си е за тяхна сметка

"Надявам се, че в този ден моите политически опоненти ще престанат с истерията. Каквото направиха до този момент беше достатъчно. Ако още от сутринта си търсят политическо алиби за загубата, това си е за тяхна сметка".

Така президентът и кандидат за нов мандат Илияна Йотова отговори дали е получавала сигнали за купуване на гласове. Тя упражни правото си на вот в 11 ч.

Да поздравя всички българи с чудесния празник - 1 ноември, Денят на българските будители. Денят на хората от българското Възраждане - истинските възрожденци, които създадоха българската нация. Нека в този ден бъдем достойни за тях, които искаха просперираща, равноправна държава, чийто глас се чува равно с другите европейски народи.

Гласувах за силна България със собствен глас, суверенна страна, която може сама да изковава съдбата си и да има силен глас на международната сцена.

Това заяви президентът Илияна Йотова, която гласува и като кандидат за редовен мандат.

Гласувах за президент на мира. За това да оставим на младите хора, на всички българи и българки спокойно бъдеще, в което всеки ще може да развива себе си, да защитава своите интереси. А ние, като отговорни управленци, да направим така, че децата ни да останат в България, да не се страхуват от несигурност и нестабилност. България ще има своя просперитет, каза още Йотова.

Гласувах да имаме силен президент, който уважава и спазва българската конституция, а не се променя според политическата конюнктура. Гласувах за това чрез диалог и разговор да търсим и намираме националното съгласие и всички български институции да работим за хората в България. Не да се блокираме и саботираме помежду си.

Гласувах за това България да бъде силна държава в силна Европа, да има собствена външна политика и гръбнак, когато отстоява националния си интерес, каза още Йотова.

Тя очаква по-висока активност спрямо тур и призова хората да гласуват и да не се плашат от дъжда. Миналата неделя до урните отидоха едва 22,98% от имащите право на глас.

Бюджетът ще бъде внесен навреме. Най-важното е в него да бъдат защитени интересите на бедните хора. Дано тази конфронтация и злоба, която беше изсипана в кампанията, нека не се пренесе в пленарната зала и там мъдро и разумно да разгледаме всички цифри, каза още Йотова.