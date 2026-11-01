Председател на секционна комисия не се яви за старта на балотажа в Търново

Всички 414 секции на територията на Великотърновска област са открили изборния ден точно в 7 часа и работят нормално. Това обяви председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Велико Търново, Христо Денев.

Към момента не са регистрирани проблеми с машините за гласуване.

В 78-а секция във Велико Търново обаче отсъства председателят на секционната избирателна комисия. В 8 часа в РИК – Велико Търново е проведено заседание, на което е избран нов председател.

Има и смени на членове на секционни комисии в последния момент. В събота в 17 часа в РИК е проведено заседание и са публикувани 4 решения за шест замени на членове на изборни състави. Причината най-често е, че хората са се обадили, че са болни.

От разкритите 414 секции в областта в 304 се гласува единствено с машини, като на места има по две устройства, а в останалите 102 – с хартиени бюлетини. Общият брой на избирателите във Великотърновска област е 199 489.

РИК – Велико Търново продължава да следи за нормалното протичане на изборния ден и призовава гражданите да подават сигнали при необходимост.

Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов и Техническият екип под ръководството на Петя Райкова в Областна администрация – Велико Търново са предприели необходимите организационни и технически мерки за нормалното протичане на балотажа на 1 ноември за избор на президент и вицепрезидент на Република България.

Както и на първия тур, в административната сграда са сформирани пет работни групи за координация между институциите, пропускателен режим, събиране и обобщаване на информацията от общините, а също и обработване и насочване на постъпилите жалби и сигнали.

Проверена е и готовността на сградата на Областната администрация, където работят РИК и екипът на „Информационно обслужване", осигурени са помещения за приемане и изчакване на представителите на секционните комисии при предаването на изборните книжа след края на гласуването. Особено внимание е отделено на сигурността около сградата — районът ще бъде осветен и охраняван, проверени са електрозахранването, водоснабдяването, комуникационните връзки и транспортният достъп, посочват от областната администрация.