Пуснаха тока в 4 секции в област Кърджали, които започнаха изборния ден на тъмно

Електричеството в общо четирите секции в две села от област Кърджали е възстановено, каза за БТА председателят на Районната избирателна комисия Венелина Милушева.

Без ток в изборния ден бяха три секции в село Мост и една в Черешица, като машините в тях се захранваха от собствените си батерии. На въпросните секции бе осигурен генератор и изборният процес там не е прекъсван. Причината за липсата на електрозахранване бе авария, която към момента е отстранена от екипите на електроразпределителното дружество и секциите вече се захранват нормално, коментира Венелина Милушева.

Захранването бе прекъснато в селата Мост и Черешица. В първото село има три секции, където машините били включени към батерии. За да се подсигури изборния процес към селото са тръгнали екипи на пожарната с генератори. В село Черешица секцията е малка и там гласуването става с хартиени бюлетини.

"Още като дойдохме ни посрещнаха техниците и казаха, че има голяма авария и че няма ток. Обадихме се в РИК, за да съобщим за проблема и оттам се задействаха", разказа Ася Тодорова, която е член на една от секционните комисии. Тя допълни, че когато са отворили секциите е било тъмно и за да включат машините към батериите се е наложило да осветяват с фенерчетата на телефоните.

Общо 351 са секциите в област Кърджали, в които се гласува с машина, като в 117 машините са по две. Право на глас в избирателния район имат над 274 хиляди души по избирателен списък. Те гласуват в общо 546 секции.