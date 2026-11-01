Борисов: Тези избори не са наши, но аз ще гласувам за Гюров

Със сигурност има хора, които ще ме последват, но има и такива, които сутринта буквално ме молиха да не ги карам да го правя, отговори Борисов на въпрос дали ще призове и активa на партията

Знам, че премиерът Радев се дразни на това, извинявам се, не искам да му развалям настроението, но при Бойко Борисов нафтата беше 2 лева

"Демокрацията ни е дала правото да гласуваме и аз ще го упражня. Тези избори не са наши. Ние знаехме какво ще се случи на тези избори и затова не издигнахме президентска двойка", това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той е в Стара Загора за поредното обучение на партийни кадри в академията "Новите умове" на ГЕРБ. С него са кметът на града Живко Тодоров и Даниел Митов.

По думите му ако имаше единна дясна кандидатура, със сигурност тези избори щяха да бъдат спечелени на първия тур.

"Ще гласувам, аз съм десен лидер. Смятам, че е крайно време страната след това разточително харчене да има дясно управление. Аз самият ще подкрепя Гюров, защото поне във външнополитически план с хората, които го подкрепят, сме на едно мнение", каза той.

В петък голямата изненада дойде именно от Борисов, след като стана ясно, че е подписал декларация в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев. На тези президентски избори от ГЕРБ не издигнаха своя кандидатура, а преди първия тур Борисов замълча с мотив, че няма да дава "непоискана подкрепа". Въпреки това миналата седмица той гласува в късния следобяд с напомнянето, че е лидер на дясна партия.

На въпрос дали ще призове активите на ГЕРБ да гласуват за Гюров, Борисов каза, че е направил, каквото е могъл.

"В декларацията е казано всичко. Ако бяха го направили като хората, щяхме да призовем всички на макс да има единна дясна кандидатура. Със сигурност има хора, които ще ме последват, но има и такива, които сутринта буквално ме молиха да не ги карам да го правя. Ако аз мога да прощавам, защото съм великодушен човек и държавата ми е по-важна от егото, има хора, които не искат да го простят", обясни Борисов.

Според него с протести можеш да свалиш една власт, но трябва да предложиш алтернатива. Така лидерът на ГЕРБ коментира протестите в Европа.

"Европа водеше години наред абсурдна социална политика - мигрантите взимаха повече пари от пенсионерите, не можеха да бъдат интегрирани. Ние единствени се справихме с миграцията, справихме се и с ковид кризата - не затворихме църкви и манастири", каза Борисов.

Той коментира и изказването на премиера Румен Радев, че убийствата се разкриват светкавично.

"Как да не е светкавично като е битово убийство? Тя жена му носи кафе на убиеца, снимали са го камери", каза той относно убийството на Слави Бинев, който беше застрелян на 24 октомври.

Борисов каза, че убийството на Владимир Янков - Загатото в Банкя все още не е разкрито.

"Знам, че премиерът Радев се дразни на това, извинявам се, не искам да му развалям настроението, но при Бойко Борисов нафтата беше 2 лева. При същите доставки, същите рафинерии. При Желязков държахме рафинерията на нула печалба, за да имат хората ниски бензин и нафта, да не вдигаме инфлацията", коментира лидерът на ГЕРБ.

"Стана един месец, не могат да кажат откъде идват дроновете. То е ясно откъде идват, като бият по украински кораби", заяви той.

"Да ви пожелая хубав празник, който беше забранен до 1982 година, а сега е почивен ден дори и утре, което пък е радост за учениците", завърши той.